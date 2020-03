Ein über 80-jähriges Ehepaar ist am Montagnachmittag Opfer von Trickdieben geworden.

Nach Polizeiangaben hatten zwei fremde Frauen an der Wohnungstür des Ehepaars in Ixheim geklingelt. Sie wollten in die Wohnung, um einer Nachbarin, die sie nicht angetroffen hatten, einen Notizzettel im Briefkasten zu hinterlassen. Sie baten deshalb auch um Papier und einen Stift. Die Frauen gingen dann mit dem Ehepaar ins Wohnzimmer, wo eine der beiden im Türrahmen stehen blieb und dem Ehepaar eine große Tischdecke präsentierte und zum Kauf anbot, mit der sie den Blick in den Hausflur versperrte. Den Sichtschutz nutzte eine dritte Person, um aus einem anderen Zimmer der Wohnung zwei Perlenketten und einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag zu entwenden. Die Geschädigten bemerkten den Diebstahl erst, als die Frauen schon geraume Zeit die Wohnung verlassen hatten.

Diese werden wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkel gekleidet mit Mütze bzw. Kappe.Die Frauen sprachen gebrochenes Deutsch, eine der Frauen trug eine Umhängetasche mit der besagten Tischdecke.

Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Tel. (06332) 9760, Email pizweibruecken@polizei.rlp.de.