Die Feuerwehr musste am Sonntag gegen 7.55 Uhr zu einem brennenden Toyota Aygo auf einer Wiese in der Verlängerung der Straße Am Fichtenhain in Zweibrücken-Mittelbach ausrücken. Als sie eintraf, war der zehn Jahre alte Kleinwagen bereits völlig ausgebrannt.