Eine Autofahrerin parkte ihren dunkelgrauen Hyundai ix20 am Freitagzwischen 14 und 14:20 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Zweibrücker Wilkstraße. In dieser Zeit beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den hinteren linken Kotflügel, vermutlich beim Ein-/Ausladen eines Gegenstandes.