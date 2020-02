später lesen Zeugen gesucht Zeitungen bei Penny angezündet Teilen

(prkt) Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 5.42 Uhr Zeitungen, die in einem Metallbehälter an der Außenseite des Penny-Marktes in der Gewerbestraße hingen, angezündet. Eine Angestellte bemerkte den Brand frühzeitig und konnte ihn relativ schnell löschen, so dass der Schaden kein größeres Ausmaß annahm.