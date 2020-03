später lesen Zeugen gesucht Yorkshire Terrier beißt Zwölfjährigen Teilen

(red) Ein Zwölfjähriger ist am Freitag kurz nach 13 Uhr in der Gutenbergstraße von einem Hund gebissen worden. Nach Polizeiangaben war der Junge mit einem weiteren Zeugen in Richtung Goetheplatz unterwegs, als ihn auf Höhe des Timeless ein Yorkshire Terrier unvermittelt ins Bein biss.