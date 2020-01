später lesen Lerchenstraße in Ixheim Mit Nachbars-Leiter in Einfamilienhaus eingebrochen Teilen

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (7.1.), 23.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ixheimer Lerchenstraße eingebrochen. Dazu entnahmen sie von einem Nachbargrundstück eine Leiter und gelangten über diese auf den Balkon des Einfamilienhauses, wo sie den Wintergarten aufbrachen und ins Hausinnere eindrangen.