Wie Tierarztpraxen versuchen, Mitarbeiter und Patienten-Besitzer zu schützen. Von Nadine Lang

Ausgehbeschränkungen, finanzielle Sorgen und mehr stellen auch Tierbesitzer und Tierliebhaber derzeit vor Fragen. Was tun, wenn das eigene Tier erkrankt – haben Tierarztpraxen weiterhin geöffnet? Wie gefährlich ist das für mich als Tierhalter?

Eins vorweg: mit dem eigenen Hund spaziergehen ist auch jetzt noch weiterhin gestattet. Und so mancher Vierbeiner wird sich dieser Tage über die Menge und den Umfang an Spaziergängen wundern – ist es doch auch für Tierbesitzer, die ihrer Arbeit nicht nachgehen können eine willkommene Abwechslung im eingeschränkten Alltag.

Aber auch wenn das Tier erkrankt, ist nach wie vor für Behandlung gesorgt. Allerdings treffen die Tierarztpraxen in Zweibrücken und Hornbach ihre eigenen Vorkehrungen, um das Ansteckungsrisiko unter den Tierbesitzern und dem eigenen Personal möglichst gering zu halten.

In der Tierarztpraxis Grüning an der Parkvilla heißt es darum derzeit: draußen warten. Nur wenn das Tier an der Reihe ist, dürfen Tier und Tierhalter in die Praxis. Außerdem werden Tierbesitzer gebeten, ihr Tier alleine, also ohne weitere Personen, zu begleiten.

Auch die Tierklinik Zweibrücken von Dr. Liane Meisel-Gehl bietet unter der strengen Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch weiterhin das komplette Dienstleistungsspektrum zur Gesunderhaltung der Haustiere an. Nach wie vor ist die Klinik 24 Stunden am Tag geöffnet. Aber: „Die Anmeldung erfolgt einzeln und der Patientenbesitzer wird gebeten, im Fahrzeug zu warten. Über ein modernes elektronisches Rufsystem wird der Besitzer zum Betreten der Klinik gebeten.“

Bei dem Rufsystem handelt es sich um kleine Geräte, die die Wartenden mit nach draußen bekommen und sie informieren, wenn sie an der Reihe sind. Somit wird gewährleistet, dass sich im Wartebereich nur ein Minimum an Personen aufhalten. „In den Behandlungsräumen werden die Tiere ausschließlich von den Helferinnen gehalten und auch somit wird der Personenkontakt auf ein Minimum reduziert“, teilt die Tierklinik mit. Auch die Zweibrücker Tierklinik bittet darum, dass das Tier nur von einer Person begleitet wird und auch Kinder nicht mitgebracht werden.

Die Tierarztpraxis von Arnold Bonitz in Hornbach setzt neben der telefonischen Terminvereinbarung und den wichtigsten hygienischen Maßnahmen wie Abstand halten und Händehygiene mit einem Augenzwinkern noch auf eine weitere Sache: Weiterhin viel lachen. „Auch „Mentalhygiene“ ist wichtig für die Gesundheit. Denn Lachen stärkt das Immunsystem. Wir haben Freude an der Arbeit und Sie an Ihrem Tier – beste Voraussetzungen also, gemeinsam die Situation zu meistern. Und statt eines Händedrucks schenken wir Ihnen heute lieber ein freundliches Lächeln zur Begrüßung“, schreibt die Praxis auf ihrer Internetseite.

FOTO: Nadine Lang

FOTO: Nadine Lang

FOTO: Tierklinik Zweibrücken