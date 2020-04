Das Hoch über dem Atlantik verliert vorübergehend seinen Einfluss auf unser Wetter. Somit schickt am Freitag ein kräftiges Tief über Skandinavien mit nordwestlicher Strömung einige dichtere Wolken in unsere Region, die jedoch nur vereinzelt Regen bringen werden. Von Michael Agne

Am Wochenende entfernt sich das Tief nach Norden und das Atlantikhoch wandert über Mitteleuropa hinweg und platziert sich bis Sonntag mit seinem Zentrum nach Weißrussland. Demzufolge wird der kalten Luft der Weg abgeschnürt und mit Winddrehung auf südliche Richtungen kann in der Folge der Frühling Einzug halten.

Donnerstag Nach frostiger Nacht strahlt verbreitet die Sonne von einem blauen Himmel. Erst im Laufe des Nachmittags tauchen einige lockere Wolkenfelder auf. Die Temperaturen bewegen sich im kühlen Frühjahrsbereich.

Freitag Heute dominieren die Wolken und bringen zwischendurch vielleicht auch mal einige Regentropfen. Zwischendurch gibt es kurze Aufheiterungen. Die Temperaturen bleiben eher verhalten.

Samstag Nach nochmals kalter Nacht mit Frostgefahr scheint tagsüber verbreitet die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Bis zum späten Nachmittag erwärmt sich die Luft in den frühlingshaften Bereich.

Sonntag Auch heute verwöhnt uns die Sonne von morgens bis abends vom wolkenlosen Himmel. Die Luft kann sich weiter erwärmen, so dass im Tagesverlauf häufiger die 20 Grad-Marke erreicht wird.

Weiterer Trend Am Montag und Dienstag ziehen neben längerem Sonnenschein auch Wolkenfelder über die Region, Regen fällt jedoch kaum. Ab Mittwoch geht es mit blauem Himmel und viel Sonnenschein bei gemäßigten Temperaturen weiter. Am Osterwochenende machen sich voraussichtlich schwache Störungen mit einigen Regenfällen oder örtlichen Schauern bemerkbar. Die Temperaturen gehen dabei auch mal zurück.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag -3 bis 1, Freitag -1 bis 3, Samstag -1 bis 3, Sonntag 1 bis 5. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 12 bis 15, Freitag 9 bis 12, Samstag 14 bis 17, Sonntag 18 bis 21. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 30 bis 40, Samstag 0 bis 5, Sonntag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0 bis 0,5, Samstag 0, Sonntag 0. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 11 bis 12, Freitag 2 bis 3, Samstag 10 bis 11, Sonntag 12 bis 13. Windrichtung und Stärke: Donnerstag West 3 bis 4, Freitag West 3, Samstag Ost 3 bis 4, Sonntag Südost 3 bis 4.