Die Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa werden wieder geringer, infolgedessen kommt diese lästige Ostströmung endlich zur Ruhe. Allerdings bleibt die Schichtung der Atmosphäre weiterhin stabil, so dass sich keine Regenwolken bilden können.

Am Wochenende sickert von Norden vorübergehend ein wenig kühlere, aber weiterhin sehr trockene Luft in unsere Region. Die Temperaturen bleiben jedoch im frühlingshaften Bereich.

Donnerstag Von einem meist wolkenlosen Himmel strahlt von morgens bis abends die Sonne. Nach frischem Tagesbeginn erwärmt sich die Luftmasse im Laufe des Nachmittags auf angenehm warme Werte. Der lästige Nordost- bis Ostwind flaut allmählich ab.

Freitag Heute ziehen von Norden hohe und mittelhohe Wolkenschleier übers Land, Regen fällt daraus nicht. Die Intensität der Sonne wird dadurch aber gemindert. Trotzdem wird es wieder angenehm warm.

Samstag Abgesehen von einigen Schleierwolken oder harmlosen Quellwolken verwöhnt uns wieder den ganzen Tag die Sonne.

Sonntag Auch heute verwöhnt uns den ganzen Tag die Sonne von einem heiteren Himmel. Nach frischer Nacht kann sich die Luftmasse bis zum späten Nachmittag wieder kräftig aufheizen.

Weiterer Trend Am Montag wird es erneut sehr sonnig und frühsommerlich warm. Gegen Abend sind einzelne Gewittergüsse nicht ausgeschlossen. Am Dienstag und Mittwoch wird es insgesamt wechselhafter. Abgesehen von örtlichen Schauern und Gewittern bleibt es aber weiterhin ziemlich trocken. Die Temperaturen gehen vor allem zur Wochenmitte zurück.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 6 bis 10, Freitag 4 bis 8, Samstag 4 bis 8, Sonntag 4 bis 8. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 21 bis 24, Freitag 20 bis 23, Samstag 20 bis 23, Sonntag 21 bis 24. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 0 bis 5, Samstag 0 bis 5, Sonntag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0, Samstag 0, Sonntag 0. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 13 bis 14, Freitag 9 bis 10, Samstag 12 bis 13, Sonntag 13 bis 14. Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nordost 3 bis 4, Nord 2 bis 3, Samstag Nordost 2 bis 3, Sonntag Ost 3.