Die Neugliederung des Protestantischen Kirchenbezirks Zweibrücken soll auf breite Füße gestellt werden (wir berichteten). Dazu eingeladen sind alle Interessierten zu Werkstatt-Tagen samstags von 9 bis 14 Uhr.

Der erste Termin am 8. Februar findet nicht wie geplant in Contwig statt, sondern im Gemeindehaus der Zwingli-Kirche Niederauerbach. Es folgen am 29. Februar die Zweibrücker Karlskirche und am 21. März das Käthe-Luther-Haus in Blieskastel.

