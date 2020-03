Zwischen intensiven Tiefdruckeinfluss über dem Nordatlantik und dem Nordmeer sowie einem Hochdruckgebiet über Südwesteuropa befindet sich unsere Region in einer recht lebhaften Südwestströmung. Vom Atlantik überqueren uns dabei gelegentlich Störungsfronten mit ihren Schlechtwettergebieten. Von Michael Agne

Die zu uns strömende Luftmasse ist dabei aber verhältnismäßig mild.

Montag Die Woche startet mit vielen Wolken und örtlich leichten Schauern. Am Nachmittag verziehen sich die meisten Wolken und machen für längere Zeit der Sonne Platz. Die Temperaturen bewegen sich bei einem spürbaren Wind zwischen Winter und Frühling.

Dienstag Die Wolkendecke verdichtet sich wieder und es fällt zeitweise leichter Regen oder Sprühregen. Bei einem lebhaften Südwestwind bleibt es eher unangenehm kühl.

Mittwoch Abgesehen von nur kurzen Auflockerungen bleibt es den ganzen Tag trübe. Hin und wieder kann es etwas tröpfeln oder nieseln. Der Wind flaut etwas ab und die Temperaturen steigen leicht an.

Donnerstag Auch heute dominieren die Wolken und lassen gelegentlich etwas Regen oder leichte Schauer fallen. Dabei wird es jedoch recht mild.

Weiterer Trend Auch am Wochenende, sowie in der neuen Woche geht es voraussichtlich durchwachsen weiter. Bei allmählich zurückgehenden Temperaturen können sich in der neuen Woche vielleicht wieder Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 3 bis 5, Dienstag 1 bis 4, Mittwoch 5 bis 7, Donnerstag 8 bis 10. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 6 bis 9, Dienstag 5 bis 8, Mittwoch 8 bis 11, Donnerstag 11 bis 14. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 40 bis 50, Dienstag 80 bis 90, Mittwoch 50, Donnerstag 60 bis 70. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0 bis 2, Dienstag 2 bis 5, Mittwoch 0 bis 1, Donnerstag 1 bis 3. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 4 bis 5, Dienstag 0 bis 1, Mittwoch 0 bis 1, Donnerstag 1 bis 2. Windrichtung und Stärke: Montag West 4 bis 5, Dienstag Südwest 5 bis 6, Mittwoch Südwest 4 bis 5, Donnerstag Südwest 4 bis 5.