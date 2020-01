Das kräftige Hoch wandert mit seinem Zentrum bis zum Wochenende Richtung Türkei, bleibt aber für das Wetter in unserer Region noch ausschlaggebend. Mit Winddrehung auf südliche und später südwestliche Richtungen wird die Luft allmählich wieder milder. Von Michael Agne

Von Sonntag auf Montag erreicht uns vom Atlantik voraussichtlich eine erste Störung in abgeschwächter Form.

Donnerstag Abgesehen von einigen teils zähen Nebelfeldern oder tiefhängender Bewölkung sollte uns heute wieder die Sonne von einem blauen Himmel beglücken. Im Dauergrau bleibt es feucht und kalt, mit sonniger Unterstützung steigen die Temperaturen tagsüber in den erträglichen Bereich. Nachts gibt es verbreitet Frost und die Gefahr von Reifglätte. Der Nordostwind kann gelegentlich etwas auffrischen.

Freitag Der Tag startet teils neblig-trübe, teils freundlich. Im Laufe des Nachmittags ziehen auch außerhalb von Nebelzonen von Frankreich her mittelhohe Wolkenfelder auf, die jedoch keinen Regen im Gepäck haben. Die Temperaturen ändern sich dabei nur wenig.

Samstag Mit Ausnahme einiger Auflockerungen dominieren heute dichtere Wolken. Regen fällt daraus aber eher nicht. Nach leichtem Nachtfrost wird es tagsüber etwas milder.

Sonntag Heute gibt es zunächst eine Mischung aus etwas Sonne und dichteren Wolken. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung mit mäßig auffrischendem Südwestwind allgemein zu und es kann stellenweise etwas tröpfeln oder nieseln. Dazu wird es aber wieder ziemlich mild.

Weiterer Trend Am Montag meist trübe, aber kaum Regen und mild. Ab Dienstag überqueren uns von Westen wieder häufiger Schlechtwettergebiete. Bei leicht zurückgehenden Temperaturen können sich am Mittwoch möglicherweise auch Flocken unter die Tropfen mischen. Außerdem wird es unangenehm windig.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag -3 bis 0, Freitag -4 bis -1, Samstag -1 bis 2, Sonntag 0 bis 3. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag (0) bis 6, Freitag (0) bis 6, Samstag 5 bis 8, Sonntag 6 bis 9. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 0 bis 10, Samstag 15 bis 25, Sonntag 35 bis 45. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0, Samstag 0, Sonntag 0 bis 0,5. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag (0) bis 8, Freitag (0) bis 6, Samstag 0 bis 1, Sonntag 1 bis 2. Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nordost 3 bis 4, Freitag Variabel 2 bis 3, Samstag Südost 2 bis 3, Sonntag Südwest 3 bis 4.