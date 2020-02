So wirds Wetter

Nach dem Durchgang einer Störungszone von Donnerstag auf Freitag breitet sich der Keil des Azorenhochs bis nach Süddeutschland aus. Nördlich davon ziehen weiterhin in einer lebhaften Südwest- bis Westströmung immer wieder Schlechtwetterfronten vom Atlantik nach Osten. Von Michael Agne

Diese können von Sonntag auf Montag auch wieder bis in unsere Region ausscheren und für stärkeren Wind, sowie etwas Regen sorgen. An den beiden Faschingstagen wandert eine Hochdruckzone von Frankreich über Mitteleuropa hinweg Richtung Balkan. Infolgedessen könnte sich dann auch mal für längere Zeit die Sonne blicken lassen. Die Temperaturen bleiben während des gesamten Zeitraums im milden Bereich.

Donnerstag Heute dominieren meistens die Wolken, Regen fällt zunächst jedoch nicht. Am Nachmittag stellen sich sogar kurze Auflockerungen mit etwas Sonnenschein ein. Die Temperaturen haben mit Winter weiterhin nichts zu tun. Der Südwestwind bläst spürbar. In der Nacht auf Freitag überquert uns ein Regenband.

Freitag Am Morgen beruhigt sich das Wetter und die Sonne kommt zeitweise hervor. Zum Nachmittag werden die Wolken wieder zahlreicher, es sollte jedoch trocken bleiben. Im Vergleich zum Vortag gehen die Temperaturen etwas zurück und nachts kann es leichten Frost geben.

Samstag Heute gibt es meist eine freundliche Mischung aus Sonne und durchziehenden Wolkenfeldern. Es bleibt trocken. Nach örtlichem Bodenfrost wird es bis zum Nachmittag wieder recht mild.

Sonntag Die Wolkenfelder werden wieder zahlreicher, lassen aber noch gelegentlich Sonnenstrahlen durch. Dazu wird es wieder ausgesprochen mild. Es bläst aber ein lebhafter Südwestwind, der sich im Laufe des Abends auch noch verstärken könnte. In der Nacht auf Montag werden die Wolken kompakter und es kann hin und wieder etwas regnen.

Weiterer Trend An Rosenmontag und Faschingsdienstag gibt es eine Mischung aus etwas Sonne und durchziehenden Wolken, Regen fällt jedoch kaum. Die Temperaturen steigen tagsüber oft in den zweitstelligen Bereich. An Aschermittwoch wird es dann voraussichtlich wieder nasskalt und ungemütlich mit Schneeregen und örtlichen Graupelgewittern.