(jam) Die FWG in Wattweiler will während der Corona-Krise ältere und hilfsbedürftige Menschen unterstützen. Wie Ortsvorsteher Thomas Körner sagt, ist vor allem an das Erledigen von Besorgungen und Fahrdienste zum Arzt gedacht.