(red) Die Wanderhütte des Zweibrücker Wandervereins in Ixheim hat ab sofort jeden 1. und 3. Sonntag des jeweiligen Monats geöffnet. Ab 12 Uhr wird ein warmer Imbiss vom ehrenamtlichen Hüttenteam für die hungrigen Gäste angeboten.

Es gibt auch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen oder kühle Getränke. Der Verein lädt zum Besuch in der Krummackerhütte ein, um mit ihm Ausflüge und Wanderungen zu planen – wie die am Samstag, 29. Februar, die IVV-Verbandswanderung in Eppelborn. Ab sofort liegen Anmeldelisten und Infomaterial für Wanderfahrten, wie zum Beispiel nach Freiburg und nach Sankt Martin in der Hütte aus. Für einen Kostenbeitrag können sich auch Vereinsfremde einschreiben.