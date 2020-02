später lesen Treffpunkt Jägersburger Weiher Monatswanderung der VTN Teilen

(red) Zu ihrer Monatswanderung treffen sich die Wanderfreunde der VT Niederauerbach am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr auf dem ersten Parkplatz links am Brückweiher (Jägersburg). Gewandert wird an den dortigen Weihern.