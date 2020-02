später lesen „LebensWege Deutschland“ Wanderausstellung im Landgericht Zweibrücken Teilen

Twittern



Das Landgericht Zweibrücken beherbergt von heute an bis zum Freitag die Wanderausstellung „LebensWege Deutschland“. Auf zwölf Roll-Ups präsentieren Teilnehmerinnen des Ateliers für Mädchen und junge Frauen in Homburg auf der 1. Etage Lebensgeschichten von hier lebenden Frauen und Mädchen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen, ihren Weg nach Deutschland, ihre Ansichten, Ziele und Teilhabe an der hiesigen Gesellschaft.