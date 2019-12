(red) Bei der VT Niederauerbach beginnen nach den Weihnachtsferien neue Wirbelsäulen-, und Gesundheitskurse. Am Montag, 6. Januar 2020, geht es jeweils um 17.30 Uhr, 18.30 Uhr und 19.30 Uhr los, am Dienstag, 7. Januar, um 18.15 Uhr und um 19.15 Uhr.

Am Mittwoch, 8. Januar, startet um 17 Uhr und um 18 die Gruppe Rehabilitationssport. Am Donnerstag, 9. Januar, wird von 9 bis 10 Uhr trainiert. Alle Wirbelsäulenkurse finden im Jahnsaal des Clubheims „Auerbacher Hof“, Hofenfelsstraße 254, statt. Die Herzsportgruppe beginnt am Mittwoch, 8. Januar, 18.30 Uhr, in der Ackerwegschulturnhalle, neben dem VTN-Clubheim. Neueinsteiger können sich zu Beginn der Übungsstunden bei den Übungsleiterinnen anmelden.