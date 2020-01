später lesen VT Niederauerbach Monatswanderung der VT-Wanderfreunde Teilen

(red) Zu ihrer Monatswanderung treffen sich die Wanderfreunde der VT Niederauerbach am Sonntag, 2. Februar, um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz am Waldfriedhof. Gewandert wird in Richtung Kugelfanghütte, wo später auch die Mittagsrast stattfindet.