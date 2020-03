(red) Seit März bietet die VT Niederauerbach im Fachbereich Jumping-Fitness die Möglichkeit, dass auch freitags, zu den bereits bestehenden Mittwochs- und Samstagskursen, ganzjährig trainiert werden kann.

Die Kurstermine sind wie folgt: Mittwoch 16 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 16 Uhr und Samstag 12.15 bis 13.15 Uhr. Der Aufbau der Trampoline findet jeweils 15 Minuten früher statt. Die Zehnerkarten sind für alle Kurse gültig. Somit ist jederzeit ein Einstieg, auch in schon laufende Kurse möglich. Anmeldungen oder Infos bei Marianne Anstätt, Tel. (01 77) 4 94 91 01 (bitte Kontaktanfragen oder Anmeldungen nur über WhatsApp senden), oder bei Michaela Mang, Tel. (01 76) 51 95 28 48 oder per E-Mail an michaela.mang@gmx.de. Diese Kurse finden statt in der Turnhalle der ehemalige Hauptschule Nord (gegenüber Hilgardcenter), Hofenfelsstraße 53, Zweibrücken.