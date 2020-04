Der Zweibrücker Lutz Vehrenberg ist am 8. April ausgeschieden

„Der Aufsichtsrat der VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens – Zweibrücken hat beschlossen, die Zuständigkeiten im Vorstand neu zu ordnen und ihn in diesem Zuge von drei auf zwei Personen zu verkleinern.“ Das hat der Vorstand am Mittwoch mitgeteilt.

In der Pressemitteilung unter der Überschrift „VR-Bank Südwestpfalz stellt sich neu auf“ heißt es weiter: „Der neue Geschäftsverteilungsplan sieht vor, dass ab 9. April 2020 der Vorstandsvorsitzende Paul Heim zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben für den Marktfolgebereich sowie das Beauftragtenwesen verantwortlich zeichnet. Vorstand Michael Knecht übernimmt als Marktvorstand zusätzlich zur Verantwortung für das Privatkundengeschäft auch das Firmenkundengeschäft, das vorher bei Herrn Paul Heim lag. Lutz Vehrenberg scheidet per 8. April 2020 aus dem Gremium aus.“

Vehrenberg war seit 2009 im Vorstand und damals aus dem münsterländischen Coesfeld in die Südwestpfalz gewechselt. Der Merkur versuchte den 59-jährigen Zweibrücker am Donnerstag telefonisch zuhause zu erreichen – bekam aber nur ausgerichtet, Vehrenberg stehe für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Der Vorstandsvorsitzende Paul Heim sagte am Nachmittag auf Merkur-Anfrage, der Aufsichtsrat habe die Entscheidung am Mittwoch getroffen, aber auch am 2. April schon getagt. Auf die Fragen, warum Vehrenberg plötzlich und mitten im Monat ausscheidet und ob die Trennung einvernehmlich oder durch Kündigung einer Seite erfolge, antwortete Heim: „Es ist mit Herrn Vehrenberg vereinbart, alle Themen zu diesem Bereich vertraulich zu behandeln.“Wie lange liefe Vehrenbergs Vertrag regulär? „Noch ein paar Monate.“

Da „wir eine Bank mittlerer Größe sind“ und man sie vor dem Hintergrund der „Krisensituation Corona stabil aufstellen“ wolle, sei der Aufsichtsrat zu der Überzeugung gelangt, „dass wir auch mit zwei Vorstandsmitgliedern zurechtkommen“, berichtete Heim in dem Merkur-Telefonat. Auch die VR-Bank werde „sicherlich mit wirtschaftlichen Folgeschäden“ aus der Kreise herausgehen – wie groß diese sein werden, und ob auch die Kunden davon betroffen sein werden, hänge davon ab, wie lang das öffentliche und wirtschaftliche Leben noch lahmgelegt sei.

In der Pressemitteilung der VR-Bank schreibt dazu der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Markert: „Wir sind uns sicher, mit der neuen Verteilung der Aufgaben und der Verkleinerung des Vorstands dafür zu sorgen, dass wir die VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens – Zweibrücken für die Herausforderungen der kommenden Jahre effizient und stabil aufstellen. Gerade in Zeiten, wie wir sie derzeit erleben und den Herausforderungen, die hierdurch, aber auch durch regulatorische Vorgaben sowie das weiter anhaltende Niedrigzinsniveau in Zukunft auf uns zukommen, möchten wir nun diese Weichen für die Zukunft stellen.“

Weiter steht in der Pressemitteilung: „Der Aufsichtsrat sei sich sicher, nun mit einem bewährten und eingespielten Duo an der Spitze des genossenschaftlichen Instituts noch schneller und flexibler auf die Kundenbedürfnisse in der Region Südwestpfalz mit den kreisfreien Städten Pirmasens und Zweibrücken eingehen zu können.“

Die Pressemitteilung endet mit einem Zitat von Aufsichtsratschef Markert: „Wir bedanken uns bei Herrn Lutz Vehrenberg für seinen Einsatz für die VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens - Zweibrücken. Mehr als zehn Jahre hat er als Vorstandsmitglied nicht nur die Fusion zwischen der VR-Bank Südwestpfalz und der VR Bank Pirmasens begleitet, sondern sich auch den umfangreichen Herausforderungen, denen unsere Kundinnen und Kunden sich stellen mussten, gewidmet.“

Nach Merkur-Informationen erfuhren auch viele VR-Bank-Mitarbeiter erst am Mittwochmorgen per Rundmail von dem Ausscheiden Vehrenbergs.

Bereits vor einem Jahr hatte die VR-Bank Südwestpfalz ihren Vorstand von damals vier auf drei Köpfe verkleinert, als Gerhard Kölsch im Mai 2019 in den Ruhestand ging.

FOTO: maw / Martin Wittenmeier