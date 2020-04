Von Hedi Danner

Angelika Godau ist eine erfolgreiche Krimiautorin, die seit geraumer Zeit in Zweibrücken wohnt und lebt. Nach eigener Aussage , ist sie sehr froh, die Entscheidung getroffen zu haben Zweibrückerin zu werden. Schon zu Beginn hätten sich ihr Ehemann und sie hier aufgenommen gefühlt. „Wir sind angekommen” so die Schriftstellerin.” Die Menschen seien unglaublich freundlich und zuvorkommend. Die Stadt mit ihrer Historie sehr interessant und geradezu ideal, um hier weiter die Krimis der Region, also ihre Pfalzkrimis, weiterzuentwickeln.

„Im Gegensatz zum Großstadtleben kann man hier wirklich die Natur genießen, da wir in unmittelbarer Nähe zur Natur/Fasanerie leben und so die Möglichkeit haben mit unseren Hunden Linda und Ben hier täglich spazieren zu gehen. Das finden wir sehr erholsam “, so Angelika Godau.

Angelika Godau ist von Haus aus Journalistin und hat in ihrer Vita viele interessante Stationen. So hat sie als junge Frau bei der „Rheinischen Post” mit einem Volontariat in die Materie reingeschnuppert und war begeistert, so die Autorin. Im Anschluss arbeitete sie unter anderem als Redakteurin beim damals noch selbstständigen Pfälzischen Merkur in der Homburger Redaktion. Mit dem Tod des damaligen Verlegers verließ sie den Merkur und setzte ihr unterbrochenes Studium der Psychologie fort, das sie ebenfalls abschloss. Um in Kombination dazu auch noch heilen zu können, absolvierte sie nebenher noch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Anschließend eröffnete sie eine Praxis in Mannheim , wo sie zehn Jahre praktizierte.

Eine erfolgreiche, neugierige Frau, deren Interessen und Berufe sie auch immer wieder in andere Lebensbereiche trugen. So wanderte sie mit ihrem Mann, der sich damals bereits im Ruhestand befand, in die Türkei aus , lebte dort einige Jahre und praktizierte und behandelte die Menschen da. Sehr gerne, wie sie sagte, auch mal „für ein Huhn oder ähnliches als Bezahlung”. Die Geburt eines Enkelkindes holte das Ehepaar wieder nach Deutschland zurück, wo es sich in Obrigheim bei Grünstadt niederließ. Hier begann Angelika Godaus immer noch andauernde Episode der Schriftstellerei.

Mit dem vierten Pfalz-Krimi um den Privatdetektiv Detlef Mehnke und seinen Dackel Alligator vom Trifels, genannt Alli. Mit dem Titel “Maimorde”, der im Mai erscheint, spielen alle Bände noch in der Vorderpfalz, also überwiegend in Bad Dürkheim und Umgebung.

Der nächste Krimi der gebürtigen Kölnerin wird allerdings nun schon in die neue und eben andere, aber doch auch sehr schöne Heimat Zweibrücken und Umgebung verlegt werden. Dazu hat sie auch schon mit der Mordkommission Kaiserslautern Kontakt aufgenommen, um hier entsprechend zusammenarbeiten zu können. „Darauf freue ich mich sehr” sagt die Autorin. „Besonders deshalb, weil ich so die hier lebenden Menschen und ihre besonderen Merkmale mit einarbeiten kann das finde ich sehr interessant.“

„Maimorde“ ist Angelika Godaus neuntes Buch. Darin befasst sich die Autorin mit einem aktuellen Frauenthema: Wie kann ich meinen Karrierewunsch mit dem Kinderwunsch vereinbaren? Konflikte in der Beziehung sind vorprogrammiert, wenn der Partner andere Vorstellungen von Familie hat als die Frau selbst. So kommt es in „Maimorde“ zu brisanten, spannenden Entwicklungen die die ungewollt kinderlose Hauptperson unter außerehelichen Bedingungen schnell schwanger lassen werden. Die Beleuchtung der Mutterrolle und auch das moderne Leben von Frauen wird hier spannend und konfliktreich dargestellt.

Eine andere Reihe von Angelika Godau sind die humorvollen Granny-Bände, besonders beliebt wegen der Hauptperson Granny Luise. Die Dame aus der Kaiserzeit , ist auf der Suche nach dem Mörder ihres Geliebten in heutige Zeit verschlagen worden und stellt das Leben ihrer Ururenkelin, der jungen, taffen Journalistin Sabrina, auf den Kopf . Moralisch, prüde und rechthaberisch ist die Dame nur sehr schwer zu ertragen, aber Kondome , Damenrasierer und Bohnenkaffee bringen im Laufe der Zeit ihr Weltbild ins Wanken.

Auf der Messe „Buch im Wald“ im April, war geplant, dass die Dame Granny höchstselbst die Gäste begrüßen wird und hierbei mal endlich sagen kann, was sie von Frauen in Führungspositionen , ohne Hut und ohne Korsett hält. Wegen der aktuellen Situation, muss die ganze Vorstellung jetzt ausfallen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden aber alle geplanten Auftritte, zum Beispiel im Globus Einöd, in der „Forelle“ in Ramsen, und in Neuleiningen stattfinden. Natürlich waren auch in der neuen Heimat der Autorin, Zweibrücken, Auftritte angedacht, die aber jetzt auch noch ein Weilchen warten müssen.

Angelika Godau, „Maimorde“, Dirk Laker-Verlag Bielefeld, 13 Euro, ISBN 9783940627261.