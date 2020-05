Amsel, Drossel, Fink und Star – die „Stunde der Gartenvögel“ ist wieder da! Am Muttertagswochenende werden in ganz Deutschland Vögel gezählt. In diesem Jahr erwarten die Ornithologen des Nabu die neuen Gartenvogeldaten mit Spannung und Sorge. Von Elisabeth Heil

(red/cms) Vom 8. bis 10. Mai findet deutschlandweit die 16. Stunde der Gartenvögel statt. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft gemeinsam mit der Naturschutzjugend im Nabu (Naju) und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. Zu gewinnen gibt es tolle Preise.

Die Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerzuwächse zu verzeichnen. Je mehr Menschen teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse. In diesem Jahr erwarten die Ornithologen des Nabu die neuen Gartenvogeldaten mit besonderer Spannung und Sorge.

Eine der häufigsten und beliebtesten Arten, die Blaumeise, ist derzeit in Teilen der Republik durch ein auffälliges Massensterben aufgrund einer bisher unbekannten Krankheit bedroht. Innerhalb von nur sechs Tagen über das Osterwochenende hat der Nabu bereits 10 000 Meldungen mit etwa 20 000 toten oder kranken Meisen erhalten. Die aktuelle Zählung wird Auskunft darüber geben, ob sich dies in den Bestandstrends der Blaumeisen in den besonders betroffenen Gebieten widerspiegelt. Der Nabu hofft deshalb, dass sich dies in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt.

Wozu braucht der Nabu die Vogeldaten? Viele Menschen haben das Gefühl, dass wir uns früher häufiger am Gesang von Zaunkönig, Singdrossel oder Star erfreuen konnten. Beruhen unsere Befürchtungen auf Tatsachen, oder verklären wir die vermeintlich „gute alte Zeit“? Das möchte der Nabu mit Hilfe der Bevölkerung herausfinden. Nur mit genauen Kenntnissen über die heimischen Vögel kann man sie auch wirksam vor Gefahren schützen.

Wer mehr Natur in seinem Umfeld erleben und Gartenvögeln helfen möchte, sollte seinen Hof oder Garten zum Mini-Naturschutzgebiet machen. Tipps für einen vogelfreundlichen Garten gibt’s ebenfalls unter www.nabu.de. Im vergangenen Jahr hatten über 76 000 Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht und Beobachtungszahlen aus fast 52 000 Gärten gemeldet. Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

So funktioniert die Teilnahme: Zählen Sie alle Vögel, die Sie in Ihrem Garten oder im örtlichen Park sehen oder hören. Im Laufe einer Stunde sollen von jeder Vogelart die höchste Zahl der dort beobachteten Vögel notiert werden. Und zwar die höchste Zahl zu einem Zeitpunkt: Dieselbe Amsel fünfmal hin und herfliegen zu sehen, macht nicht fünf Amseln, sondern nur eine. Beobachtet werden kann zu einer beliebigen Stunde am 8., 9. oder 10. Mai. Die Zählhilfe erleichtert Ihnen die Erfassung der Vögel. Der Bogen bildet die häufigsten Gartenvögel ab und bietet die Möglichkeit zum Ankreuzen der beobachteten Vögel. Er hilft Ihnen dabei, Doppelzählungen zu vermeiden, indem Sie jeweils die höchste Anzahl der Vögel einer Art innerhalb der Beobachtungsstunde notieren. Bitte senden Sie den Zählhilfebogen nicht an den Nabu zurück – er ist lediglich als Hilfe gedacht.

Angebot für Schulen & Kinder: Für kleine Vogelexperten hat die Naju ab heute bis kommenden Freitag, 8. Mai, die „Schulstunde der Gartenvögel“. Weitere Informationen dazu unter www.naju.de/sdg.

Die Aktion findet auch während der Corona-Krise statt! Lediglich gemeinsame Vogelexkursionen oder geführte Nabu-Spaziergänge fallen leider aus. Zum Glück sind die Möglichkeiten, online mitzumachen, aber kinderleicht .

Melden Sie Ihre Beobachtungen nach Möglichkeit online auf www.nabu.de oder über die kostenlose Nabu-App „Vogelwelt“.

Unter der kostenlosen Rufnummer (08 00) 11 57-115 werden Ihre Daten am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegengenommen. Bitte beachten: Aufgrund der beständig gesunkenen Anrufzahlen bei der Telefonhotline ist diese nur noch am Samstag geschaltet.

Wer gerne Vögel beobachtet, findet bei www.nabu.de den Nabu Online-Vogelführer. Weitere Informationen gibt es hier unter der Rubrik „Tiere & Pflanzen“.

Fürs Handy gibt es die Nabu App „Vogelwelt“ als kostenlosen Download.

Für Kinder gibt es unter www.nabu.de viele Tipps und Ideen.