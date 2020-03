später lesen Mit Referentin Jannie Burema VHS-Vortrag zum Thema Ernährung Teilen

(red) Die VHS Zweibrücken bietet einen Kurs mit dem Thema „Schlank durch Fett? Wie Sie mit gesunden Fetten leicht in den Frühling starten“. Referentin Jannie Burema lädt dazu am Mittwoch, 18. März, 18 Uhr, in BBS Foyer Bau A, Johann-Schwebel-Straße 1, ein.