(red) Weitere Vereine, Einrichtungen und Organisationen sagen im Zuge der Corona-Krise ihre Veranstaltungen ab.

Der Karneval-Verein Zweibrücken wird sich vorübergehend zurückziehen. Bis auf Weiteres finden keine Trainingseinheiten statt. Das gilt auch die Monatsversammlung.

Die Landfrauen Oberauerbach geben bekannt, dass die Veranstaltung am Donnerstag, 26. März, „Tücher binden“ ausfallen muss.

Der Kreis-Chorverband Westpfalz-Blies sagt den für Samstag, 21. März, geplanten Kreis-Chorverbandstag in Herbitzheim ab.

Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Schwarze Husaren aus Kleinsteinhausen muss abgesagt werden. Diese war für Donnerstag, 19. März, geplant und soll nachgeholt werden, sobald die Umstände dies wieder zulassen. Über einen neuen Termin wird zu gegebener Zeit informiert.

Der Musikverein Niederauerbach sieht sich gezwungen, die für Freitag, 20. März anberaumte Mitgliederversammlung abzusagen. Sobald sich die Lage beruhigt hat und es wieder gestattet wird eine Versammlung durchzuführen, erhalten die Mitglieder eine erneute Einladung.

Der Pfälzerwald-Verein Höchen weist darauf hin, dass das für Samstag, 28. März, geplante Winterfest nicht stattfinden kann.

Die Landfrauen Großsteinhausen und die Ortsgemeinde Großsteinhausen müssen den für Samstag, 28. März, geplanten Frühjahrsputz in der Ortsgemeinde absagen und auf unbestimmte Zeit verschieben.

Die Mitgliederversammlung des Kneippvereins Zweibrücken am Dienstag, 24. März, im Mehrgenerationenhaus wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Der neue Termin wird in der Presse und in den Schaukästen bekanntgegeben.

Der Schützenverein Oberauerbach hat beschlossen, dass der Schießbetrieb ab sofort und auf unbestimmte Zeit eingestellt wird.

Die für den heutigen Mittwoch, 18. März, vorgesehene Mitgliederversammlung der Amicitia fällt aus. Ein neuer Termin wird rechtzeitig mitgeteilt.

Die Mitgliederversammlung des SV Bruchhof/Sanddorf am Sonntag, 29. März, ist abgesagt. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Briefmarken- und Münzensammlerverein Zweibrücken hat seine Tauschtreffen bis auf Weiteres abgesagt.