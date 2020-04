Vereine in Zeiten von Corona – Heute: Die VT Contwig

Für viele Vereine steht seit Ausbruch der Corona-Krise und der verschärften Regeln das Vereinsleben still. Dennoch sind einige auch in dieser schwierigen Zeit nicht ganz untätig. Von Elisabeth Heil

Am 17. März hat die VT Contwig wie alle Vereine den Trainingsbetrieb komplett eingestellt. Wir haben mit dem Vorsitzenden Walter Hüther gesprochen.



Herr Hüther, das aktive Vereinsleben ruht, auch bei der VT. Gibt es trotzdem Dinge, die jetzt passieren?

Walter Hüther: Natürlich, die Vorstände stehen in Kontakt. Neben dem Sportbetrieb haben wir ja noch die Gaststätte, zwei Wohnungen und eine Halle zu betreuen. Da gibt es immer Dinge zu bereden. Zudem nutzen wir die Zeit, um regionale Handwerker weiter zu beschäftigen und unsere Halle beziehungsweise den Außenbereich zu renovieren. Notwendige Anschaffungen für den Sportbetrieb müssen ebenfalls in die Wege geleitet werden. Zudem gibt es auch reguläre Meldetermine bei den Verbänden.

Viele Menschen geraten jetzt in wirtschaftliche Schieflage. Gilt das auch für die VT?

Walter Hüther: Natürlich müssen auch wir finanzielle Auswirkungen im Auge haben. Diesbezüglich stehen wir aber im engen Kontakt mit dem Sportbund. Aktuell können wir zum Beispiel unsere Halle nicht vermieten und auch selbst keine Veranstaltungen durchführen.

Training ist im Moment nicht möglich. Dafür sind Quarantäne und Kontaktverbot angesagt. Gibt es seitens der Übungsleiter ein Sportprogramm für zu Hause?

Walter Hüther: Unsere Übungsleiter sind da sehr eigenständig unterwegs und haben individuelle Vereinbarungen mit ihren Gruppen. Im Moment würde ich es aber so einschätzen, dass wenige virtuell Übungsstunden abhalten. Da wartet man die Dauer der Kontaktsperre ab.

Wir freuen uns aber natürlich auf die Zeit, wenn der Sportbetrieb und das Vereinsleben wieder anfangen dürfen.

Noch eine letzte Frage: Sie suchen einen Pächter für Ihre Vereinsgaststätte. Oder sind Sie schon fündig geworden?

Walter Hüther: Nein, wir suchen noch einen Pächter, wobei die Zeit im Moment eher ungünstig ist. Aber auch da sind wir kontinuierlich in Abstimmungsgesprächen.

Die Fragen stellte Elisabeth Heil

FOTO: Susanne Lilischkis