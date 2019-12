Pfarrer Wolfgang Emanuel und Nina Bender übergaben persönlich das Geld an verschiedene Institutionen in dem westafrikanischen Land. Die pfälzische Delegation sammelte viele positive Eindrücke und erfuhr große Dankbarkeit.

(red) Seit Jahren unterstützen viele Menschen aus Zweibrücken, Jockgrim und darüber hinaus finanziell und materiell verschiedene Projekte in Togo. Über die Verwendung der Spendengelder verschafften sich Wolfgang Emanuel, Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth, und Pastoralassistentin Nina Bender aus Zweibrücken sowie Vertreter des Togovereins Jockgrim und der Stiftung „Aimer la vie“ (Das Leben lieben) einen Überblick.

Dabei war auch Thomas Brachtendorf, der Past-Präsident des Rotary-Clubs Homburg-Zweibrücken. Dieser unterstützt seit zwei Jahren großzügig ein Projekt der Togofreunde, bei dem Frauen zu Elektrikerinnen ausgebildet werden. Die Kontakte des Clubs zu den Togofreunden in Jockgrim hat Wolfgang Emanuel, selbst Rotarier, geknüpft, dem die Togo-Hilfe ein Herzensanliegen ist.

Während des zehntägigen Aufenthaltes in Togo sammelte die pfälzische Delegation viele positive Eindrücke, erfuhr große Dankbarkeit der Menschen und wandelte auf den Spuren des aus Knopp stammenden Pfarrers Anton Klug, der 1969 zur seelsorglichen Tätigkeit nach Togo aufbrach und dort bis 1983 segensreich wirkte.

Bis zu seinem Tod 2011 stattete er dem Land noch zahlreiche Besuche ab. Bei seiner letzten Reise nach Togo begleitete ihn erstmalig Pfarrer Emanuel, der sich seit dieser Zeit für Klugs Lebenswerk, der Stiftung „Aimer la Vie“ einsetzt. Diese Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Evangelium des barmherzigen Samariters in die Tat umzusetzen, indem sie sich um behinderte Kinder, Frauen und Männer kümmert, um die sich sonst niemand kümmert und ihnen ein Zuhause und eine „Familie“ schenkt. 9000 Euro hatten die Pfälzer für die Stiftung im Gepäck und weitere 5000 Euro für verschiedene Einzelprojekte.

Durch die Schaffung einer Lebensgemeinschaft in Hiehatro, einem Vorort von Atakpame, die durch Mitgefühl, Gemeinschaft mit schwachen und behinderten Menschen gekennzeichnet ist, fördert diese Stiftung das Leben dieser Menschen.

Bis heute ist Klug, den die Menschen „Mawu Lomi“ („Gott liebt uns“) nannten, überall im Land bekannt. Seine Arbeit in Togo hat den Grundstein für das vielfältige Engagement aus Jockgrim und Zweibrücken gelegt und die Delegation aus Mitgliedern und Freunden des Togovereins, der Rotarier und der Stiftung „Aimer la vie“ geeint. Gemeinsam besuchten sie das Haus für Behinderte der „Aimer la vie“ in Hihéatro, das Waisenhaus von Schwester Victorine in Aného, das Ausbildungszentrum in Gbalave, die Gehörlosenschule in Kpalime, die Krankenstation der Mutter-Teresa-Schwestern in Kpalime, das Hörgeräteprojekt der Familie Iffland, das Lepradorf Akata und mehrere Grundschulen. Sowohl in Kpalime, als auch in Lome, fanden Treffen mit den örtlichen Rotary-Clubs statt, bei denen die freundschaftliche Begegnung und die Möglichkeit zukünftiger gemeinsamer Projekte im Mittelpunkt stand.

Bei ihren Besuchen der verschiedenen Projekte konnte die Delegation dank der Unterstützerinnen und Unterstützer aus Deutschland Spendengelder übergeben und sich selbst davon überzeugen, dass das Geld, unter anderem vom im September stattgefundenen Benefizkonzert, bei den Menschen in Togo, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind, ankommt.

Aufgrund ihres großen Engagements in Togo wurde die Delegation während ihrer Reise auch vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Togo Matthias Veltin und seiner Gattin Regina, die aus Annweiler stammt, in der Residenz in Lomé empfangen, um sich über die Aktivitäten des Vereins der Togofreunde und der Stiftung „Aimer la Vie“ auszutauschen. Auch die Bischöfe Isaac Gaglo, Nicodème Barriga und Benoît Alowonou empfingen die pfälzische Delegation, um sich mit ihnen gemeinsam über die verschiedenen Hilfsprojekte in ihren Diözesen zu unterhalten.

„Es war ergreifend zu sehen, wie sehr die Menschen sich über die Begegnungen mit uns gefreut haben und vor allem, wie sie ihrer Freunde und ihrem Glauben mit Tänzen und Gesängen Ausdruck verleihen“, so Nina Bender.

Pfarrer Emanuel dankt allen Spenderinnen und Spendern, dass durch ihre finanzielle, materielle und ideelle Unterstützung den Menschen in Togo neue Zukunftsperspektiven ermöglicht werden können und sagt allen ein herzliches „Vergelt‘s Gott“.

Spenden zugunsten der Projekte in Togo können überwiesen werden an: Pfarrei Heilige Elisabeth, IBAN: DE42 5425 0010 0098 0192 43.