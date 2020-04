Das DRK zieht einen Einsatzwagen aus Zweibrücken ab. In einem Offenen Brief äußern die Mitarbeiter mitten in der Corona-Krise ihre Sorge vor einem Sparkurs. Von Mathias Schneck

Unruhe herrscht momentan auf der DRK-Rettungswache in Zweibrücken. Grund ist der Abzug eines Krankentransportwagens (KTW). Dieser wurde von der zuständigen DRK-Rettungsdienst-Südpfalz-GmbH zum 1. April nach Herxheim verlegt. Diese Maßnahme hat die Mitarbeiter der Rettungswache zu einem Offenen Brief an DRK und Politiker veranlasst.

„Der offene Brief der Belegschaft der DRK Rettungswache Zweibrücken“ (so die Überschrift) ging unter anderem an Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und Landrätin Susanne Ganster (CDU) sowie an DRK-Verantwortliche. Darin heißt es, dass der Abzug des Wagens „demotivierend auf die Belegschaft wirkt“. Und das in einer Zeit, in der die Politik auf die Bedeutung des Gesundheitswesens und die Wertschätzung des Personals hinweise. Die Sorge wird deutlich, dass die Verlagerung des KTW nur einer von weiteren Schritten eines härteren Sparkurses sein könnte. „Wir alle gehen unserem Beruf (...) die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Südwestpfalz und der Stadt Zweibrücken zu schützen, mit Überzeugung und Freude nach und sind auch (...) zu vielen Opfern und zu großem Entgegenkommen bereit. Aber gegen die Art und Weise, in der dieser Vorgang durchgeführt wurde, müssen wir protestieren.“

Protest kommt auch vom Zweibrücker Landtagsabgeordneten Christoph Gensch (CDU). Der stellte am Dienstag eine Kleine Anfrage an die Landesregierung. Gensch erklärt darin, dass er „erstaunt“ darüber sei, dass der Abzug des Krankentransportwagens „in der Akutphase der Corona-Epidemie erfolgte“. Zumal Zweibrücken ein Gebiet „mit unmittelbarem Kontakt zur hochgefährdeten Risikoregion Grand Est“ sei. Gensch will unter anderem von der Landesregierung wissen, wer diese Entscheidung zu verantworten hat und welche Gremien wann und wie einbezogen wurden.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Gensch, bereits vor einigen Jahren sei ein Rettungswagen aus der Rettungswache in Zweibrücken abgezogen wurde, dazu komme die Schließung des Evangelischen Krankenhauses. „Es gibt also eine Vorgeschichte“ sagte Gensch, er will, dass die Landesregierung „Daten und Fakten nennt“.

Jürgen See, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Südpfalz und damit für die Zweibrücker Rettungswache zuständig, zeigte sich über die Anfrage Genschs „verwundert“. Gensch habe „den falschen Adressaten“ ausgesucht. Landrätin Susanne Ganster sei dafür zuständig – dies bekomme Gensch in der Antwort der Landesregierung sicher auch mitgeteilt.

Bezüglich des Offenen Briefes sagte See, er habe im Vorfeld „überhaupt keine Zeichen von Unruhe oder Sorge“ auf der Rettungswache in Zweibrücken ausgemacht. Es stelle sich die Frage, ob hinter dem Offenen Brief nicht womöglich ein einzelner Mitarbeiter stecke, der so tue, als vertrete er die gesamte Belegschaft.

See wies daraufhin, dass der KTW nur „temporär“ von Zweibrücken nach Herxheim verlagert worden sei. In der Region rund um Herxheim sei der Bedarf dafür momentan einfach größer, nach der Corona-Krise gehe der KTW wieder zurück.

Der Geschäftsführer verhehlte nicht, dass das DRK auch auf die Wirtschaftlichkeit achten müsse. Die Lage sei nicht einfach. Der gesamte Rettungsbereich des DRK-Rettungsdienstes Südpfalz (Zweibrücken, Pirmasens, Landau und die Kreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim) habe 2018 5000 Krankentransporte an Privatunternehmen verloren – in Zweibrücken seien es 2500 gewesen, also die Hälfte des gesamten Zuständigkeitsbereichs.

Der Rettungsdienst Südpfalz habe in diesem Monat bereits 1000 Einsatzfahrten weniger. Das seien keine einfachen Rahmenbedingungen. „1000 Einsätze weniger – das heißt, dass wir 1000 Einsätze nicht abrechnen können. Unsere Fixkosten bleiben bestehen. Wir haben 340 Mitarbeiter, davon zirka 35 Vollzeitstellen in Zweibrücken. Monatlich zahlen wir 1,2 Millionen Euro für Gehälter.“ See macht deutlich: „Irgendwann muss und wird eine Anpassung stattfinden.“ Allerdings: „Wenn es zu Verschiebungen kommt, lösen wir das immer absolut sozialverträglich. Das haben wir auch in der Vergangenheit stets so gehandhabt.“