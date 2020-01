später lesen So wirds Wetter Ungemütliche Tage stehen bevor FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Störungsgebiete vom Atlantik überqueren uns in einer recht lebhaften Strömung. Dabei wird ab Dienstag etwas kältere Luft zu uns transportiert, so dass die Niederschläge auch mal bis in tiefere Lagen mit Schnee vermischt sein können.