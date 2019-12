Unfallfluchten in der Stadt

(red) Am Mittwoch wurden der Polizeiinspektion drei Unfallfluchten angezeigt, die sich in Zweibrücken ereignet hatten.

Die erste trug sich zwischen 7.40 und 9.50 Uhr vor der Langentalstraße 7 zu. Ein unbekannter Fahrzeugführer war dort beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten silbergrauen Opel Signum geraten. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von etwa 250 Euro verursacht hatte.

Tatort des zweiten Falles ist der Parkplatz des Hilgard-Centers. Dort wurde zwischen 12.30 und 13.10 Uhr ein blauer 3er-BMW, der vor dem Kik-Markt in Queraufstellung vorwärts in einer Parkbox abgestellt war, beschädigt. Der Unfall könnte sich nach Einschätzung der Polizei beim Rückwärtsausparken oder bei einem Wendemanöver ereignet haben. Der Sachschaden am hinteren linken Fahrzeugeck des BMW beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Der dritte Fall hatte sich bereits am Samstag ereignet. In der Wilkstraße beschädigte ein Unbekannter zwischen 11.30 und 14 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dunkelblauen Opel Astra auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von etwa 1000 Euro verursacht hatte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60, Email pizweibruecken@polizei.rlp.de.