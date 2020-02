später lesen Polizei sucht Zeugen Unfallflucht: VW Golf streift einen Fiat Marea Teilen

Am Aschermittwoch gegen 11:20 Uhr kam es in der Höhenstraße am Ortsende in Richtung Zweibrücken-Mörsbach nahe der Einmündung nach Homburg zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer eines grauen Fiat Marea wegen einer Sperrung der Straße nach Homburg im Einmündungsbereich wenden wollte.