Ein blauer Ford Fiesta war im Zeitraum vom 2. Januar, 18 Uhr, bis 3. Janaur, etwa12.30 Uhr, in der Ixheimer Pistorstraße zwischen den Häusern 1 und 1b zum Parken abgestellt. Ein unbekannter Pkw streifte sehr wahrscheinlich beim Vorbeifahren den Ford.

An diesem entstand etwa 600 Euro Sachschaden, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter Telefon (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.