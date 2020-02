später lesen Unfallgegner uneins Unfall: Wer hat Rotlicht missachtet? Teilen

Ein Ford Fiesta und ein Tanklaster sind am Dienstag gegen 15.20 Uhr an der Einmündung Homburger Straße/Saarpfalzstraße in Zweibrücken kollidiert. Verletzt wurde zum Glück niemand, doch es entstand 2500 Euro Sachchaden, schätzt die Polizei.