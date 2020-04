später lesen Zeugen gesucht Unfall in der Fasaneriestraße Teilen

(red) Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Fasaneriestraße ereignet. Nach Polizeiangaben ist ein Fahrzeug, das in Richtung Outlet unterwegs war, mit einem Auto zusammengestoßen, das in Richtung Stadtmitte unterwegs war.