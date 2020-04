Der UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken hat am Donnerstag zwei Neuigkeiten zum Wertstoffhof sowie zur Grünschnittabgabe im Abfallwirtschaftszentrum Rechenbachtal mitgeteilt.

Der Wertstoffhof wird ab kommendem Montag, 20. April, wieder zu den regulären Zeiten zur Verfügung stehen, das heißt montags bis freitags von 13 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 14 Uhr. Zur Sicherstellung der Abstandsregelung wird die Zufahrt zum Wertstoffhof über eine Ampelanlage geregelt.

Auf der Deponie Rechenbachtal kann am 22. und 23. April sowie am 29. und 30. April, jeweils in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr, Grünschnitt angeliefert werden. Allerdings nur von Zweibrücker Haushalten, wie der UBZ betont.

„Wir bitten um strikte Einhaltung der Abstandsregelung sowohl auf der Deponie als auch auf dem Wertstoffhof“, schreibt der UBZ-Vorstand in der Pressemitteilung abschließend.

www.ubzzw.com