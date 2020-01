später lesen In Zaun gerauscht:5000 Euro Schaden Alkohol-Fahrten in Bubenhausen und Niederauerbach Teilen

Twittern



Am Neujahrstag gegen 20.10 Uhr beschädigte ein 36-jähriger Autofahrer den hölzernen Gartenzaun eines Hauses in der Bubenhauser Mozartstraße und verursachte dabei 5000 Euro Schaden. Danach entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw in extrem langsamer Fahrweise von der Unfallstelle, so dass ihm der Geschädigte zu Fuß folgen konnte.