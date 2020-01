Unsere Region verbleibt weiterhin in einer recht lebhaften und wieder zunehmend milderen Südwestströmung, in der uns weitere Störungsgebiete vom Atlantik überqueren. Lediglich von Samstag auf Sonntag und zu Beginn der neuen Woche sorgt leichter Zwischenhocheinfluss für trockene Pausen. Von Michael Agne

Ab Mitte kommender Woche könnte uns jedoch ein polarer Wintereinbruch bevor stehen.

Donnerstag Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit etwas Sonne dominieren die Wolken. Im Laufe des Nachmittags werden diese auch wieder dichter und sorgen gelegentlich für leichten Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen bis zum Abend immer weiter an. Der Wind bleibt dabei spürbar.

Freitag Heute bleibt es abgesehen von kleineren Aufhellungen grau in grau. Hin und wieder tröpfelt oder nieselt es etwas. Es weht ein milder Südwestwind. Im Laufe der Nacht auf Samstag tritt Regen und Sprühregen etwas häufiger auf.

Samstag Ein kräftiger Wind treibt Wolken vor sich her, aus denen es bis zum Abend mal mehr und mal weniger regnet oder nieselt. Dabei wird es jedoch sehr mild.

Sonntag Nach kurzer Beruhigung und einigen Auflockerungen am Morgen, nimmt die Wolkendecke bis zum Mittag wieder zu und das nächste Regengebiet zieht über uns hinweg. Dabei frischt der Südwestwind erneut auf. Es wird etwas kühler.

Weiterer Trend Am Montag gibt es eine Wetterberuhigung und mit Temperaturen von zum Teil über 15 Grad wird es vorfrühlingshaft mild. Am Dienstag überquert uns von Westen ein neues Regengebiet mit Abkühlung im Gepäck.Ab Wochenmitte steht uns voraussichtlich ein polarer Kaltlufteinbruch mit Schneefall und Schneeschauer bis in tiefere Lagen bevor.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 1 bis 3, Freitag 7 bis 10, Samstag 7 bis 10, Sonntag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 8 bis 11, Freitag 9 bis 12, Samstag 12 bis 15, Sonntag 7 bis 10. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 85 bis 95, Freitag 70 bis 80, Samstag 85 bis 95, Sonntag 80 bis 90. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 1 bis 4, Freitag 1 bis 3, Samstag 5 bis 10, Sonntag 2 bis 6. Windrichtung und Stärke: Donnerstag Südwest 4 bis 5, Freitag Südwest 4 bis 5, Samstag West 5 bis 6, Sonntag Südwest 4 bis 5.