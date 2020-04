(lf) Die Zahl der Corona-Fäll in der Gesundheitsamts-Region Südwestpfalz, Zweibrücken, Pirmasens ist geringer als erwartet. Nach dieser Aussage bei der Zweibrücker Corona-Pressekonferenz am Donnerstag (wir berichteten) hat der Merkur auch gefragt: Werden derzeit noch leere Betten auch dafür genutzt, Patienten aus unserer französischen Nachbarregion Grand Est zu behandeln, wo die Lage so angespannt ist, dass Patienten mit Hubschraubern und Schnellzügen aus überfüllten Kliniken in andere Orte transportiert werden müssen?

Nein, Franzosen sind bei uns nicht aufgenommen worden, antwortet Gesundheitsamtsleiter Dr. Heinz Ulrich Koch. In den drei Krankenhäusern im Gesundheitsamts-Bezirk Südwestpfalz (Zweibrücken, Rodalben und Pirmasens) seien derzeit 270 Betten und 30 Intensivplätze („überwiegend mit Beatmungsplätzen“) für Corona-Patienten vorbereitet – angesichts der regionalen Fallzahlenwicklung stehe man damit „relativ gut da“, hatte Koch zuvor berichtet. Aber: Damit habe man „nicht genügend freie Ressourcen für Schwerkranke“ aus Frankreich. Um diesen zu helfen, würden sie in Deutschland dorthin gebracht, wo größere Kapazitäten vor allem an Beatmungsplätzen sind, zuletzt zum Beispiel nach Freiburg oder Essen. Dr. Koch: „Mit 30 Intensivbetten sind wir nicht so optimal aufgestellt, dass wir großzügig da Angebote machen können.“ Zumal in den nächsten Wochen bei uns noch ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen befürchtet wird.

Trotzdem leiste man auch in unserer Region bereits grenzüberschreitende Hilfe und habe bestellte Schutzausrüstungen an direkte Nachbarn in Frankreich weitergegeben, am Donnerstag gerade FFP2-Schutzmasken.