Die hauptamtlichen Hospiz- und Palliativfachkräfte sowie ausgebildete Trauerbegleiter dürfen Menschen weiterhin begleiten. Sie haben keinen Kontakt zu Corona-Patienten. Von Cordula von Waldow

„Wir, die Ambulante Hospiz- und Palliativberatung Südwestpfalz, sind auch und gerade jetzt für sterbenskranke Menschen da, um sie in ihrer letzten Lebenszeit zu begleiten“, betont Anita Stuppy. Aufgrund der vielfältigen Verbote und Maßnahmen im Rahmen der Corona-Plandemie seien Bedürftige und vor allem deren Angehörige spürbar verunsichert, Menschen von außen ins Haus und an sich herankommen zu lassen. So jedenfalls erklärt sie sich den abrupten Rückgang der Anfragen. Dabei komme das Team des AHPB mit niemandem in Kontakt, der an Corona erkrankt sei. „Wir haben keine Corona-Patienten. An diese Menschen kommen wir nicht heran“, beruhigt die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hilfseinrichtung in Zweibrücken und Rodalben.

Wir, das sind vier hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die alle als Hospiz- und Palliativ-Fachkräfte ausgebildet sind. Diese stehen in permanenter Verbindung mit dem Bundesverband. Ziel des AHPB ist es, körperliche, seelische und soziale Leiden zu lindern und so ein würdevolles Leben bis zuletzt zu ermöglichen. Wünsche und Bedürfnisse der kranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörige stehen dabei im Mittelpunkt des Handelns – unabhängig von Herkunft, Religionszugehörigkeit und Nationalität.

So individuell die Situation schwerstkranker Menschen, ihrer Angehörigen und ihrer Freunde ist, so individuell gestalte sich die Begleitung. Anita Stuppy erinnert: „Es gibt auch Krankheiten außerhalb von Corona!“ Zudem treten die Mitarbeiterinnen vorschriftsmäßig in Schutzkleidung mit hübsch gemustertem Mundschutz, bunten Handschuhen und gegebenenfalls langem Kittel auf. Unter anderem im engen Schulterschluss mit dem ökumenischen Seelsorgeteam des Zweibrücker Nardini-Krankenhauses, begleitet der AHPB beispielsweise Menschen mit unheilbaren Erkrankungen im Endstadium zu Hause, die aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Hospizfachkräfte beraten unter anderem fachlich im Umgang mit unterschiedlichen Krankheitssymptomen, damit die Angehörigen den Patienten die letzte Lebenszeit so angenehm wie möglich gestalten können. Anita Stuppy zählt auf: „Zudem stehen wir als fachlich kompetente Kontaktperson für Krankenhäuser und Hausärzte oder für Sozialdienstleister zur Verfügung.“

Als Mittler hilft das Team des AHPB etwa, Hintergründe und Verordnungen besser zu verstehen. Damit die bislang betreuten Hospizpatienten auch nach wie umsorgt werden, halten besonders Ehrenamtliche, die zu einer der festgelegten Corona-Risikogruppen zählen, Kontakt aus der Ferne. Per Telefon, WhatsApp oder mit Videotelefonaten bleiben sie mit den Menschen, die ihnen vielfach ans Herz gewachsen sind, auch weiterhin im Gespräch verbunden. Das gilt auch für Trauernde. Denn nicht nur die Begleitung unheilbar Erkrankter ist eine Aufgabe des AHBP. Die empathischen Fachkräfte sowie einige Ehrenamtliche, die nach wie vor aktiv sein wollen und dürfen, sind in der Trauerbegleitung ausgebildet. Anita Stuppy weiß, dass gerade in dieser anspruchsvollen Krisensituation viele Menschen von zusätzlichen Ängsten geplagt werden.

Mit Blick auf die Corona-Veröffentlichungen und die vorgeschriebene Isolation könne jetzt, selbst eine längere Zeit nach dem eigenen Verlust eines geliebten Menschen, noch einmal eine solche Trauer und Depression aufsteigen, dass eine Begleitung gewünscht sei. Da die regelmäßigen Gemeinschaftsveranstaltungen für Trauernde und auch die Trauerwanderungen, mit denen der Verein zu seinem 20-jährigen Bestehen in diesem Jahr sein Angebot erweitern wollte, ausfallen müssen, stünden die Ehrenamtlichen gerne zu individuellen Gesprächen zur Verfügung. Anita Stuppy und die ehrenamtliche Trauerbegleiterin, Doris Freyer, betonen stellvertretend für das AHPB-Team: „Wir freuen uns, dass wir – auch und gerade jetzt – Menschen begleiten dürfen.“

Kontakt: AHPB Poststraße 35, 66482 Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 4 60 8 29 und Hauptstraße 135, 66976 Rodalben, Telefon (0 63 31) 60 84 31, www.diakonissen.de/hospiz-palliative-care/zu-hause/ambulante-hospiz-und-palliativberatung-suedwestpfalz