später lesen Vermisste Personen THW-Nachtübung bei Mörsbach Teilen

Twittern



(red) Zum Glück nur eine Übung war die nächtliche Suche von rund 20 THW-Helfern am Freitag nach mehreren vermissten Personen in einem Waldgebiet bei Mörsbach. Hierzu durchkämmten die Einsatzkräfte eine bewaldete Fläche in einer Größenordnung von rund 300 Fußballfeldern.