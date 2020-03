(red) Der Awo-Betreuungsverein Zweibrücken führt am kommenden Dienstag, 10. März, um 18 Uhr in der Cafeteria des Awo-Alten- und Pflegeheimes, Saarlandstraße 5, eine kostenlose Info-Veranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ durch.

Mit einer Vorsorgevollmacht erteilt der Vollmachtgeber einer Vertrauensperson eine umfassende Vollmacht für spätere Zeiten der eigenen Hilflosigkeit. In der Patientenverfügung legt eine Person fest, wie sie sich ihre medizinische Behandlung in der Endphase ihres Lebens wünscht. Stephanie Thees vom Betreuungsverein wird in die Themen einführen und steht den Besuchern für Fragen zur Verfügung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.