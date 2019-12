Für Großansiedlungen von Unternehmen rollen kommunale Wirtschaftsförderer so manchen roten Teppich aus. Die Zweibrücker Wirtschaftsförderin Anne Kraft hat für Tesla aber sogar etwas getan, was wohl einmalig ist: Sie hat ihren Ruf für lange Zeit ruiniert. Um diese Geschichte zu verstehen, muss man zunächst noch ein Jahr weiter zurückblicken: In der Großregion waren viele Wirtschaftsförderer und Politiker elektrisiert, als Tesla-Chef Elon Musk am 19. Juni 2018 twitterte, für eine Tesla-Gigafabrik wäre ein Standort an der deutsch-französischen Grenze sinnvoll. Die saarländische Regierungsspitze etwa reagierte sofort, lud Musk zu einem persönlichen Gespräch ins Saarland ein. Der Pfälzische Merkur wunderte sich zwei Wochen lang, warum aus Zweibrücken gar nichts kam – und fragte deshalb bei Anne Kraft nach. Die Wirtschaftsförderin blockte ab: Eine Fläche, wie sie Tesla benötige, sei in Zweibrücken „noch nicht einmal annähernd frei“. Im Stadtrat und bei vielen Bürgern sorgte Kraft ob dieses mutlosen Statements für Kopfschütteln bis Entsetzen, im Oberbürgermeister-Wahlkampf 2018 und im Rats-Wahlkampf 2019 wurde eine aktivere Wirtschaftspolitik zum großen Thema.

Zwar hieß es später, das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium führe Gespräche mit Tesla über eine Ansiedlung in Rheinland-Pfalz – doch 2019 schien das Thema für die Öffentlichkeit nicht mehr aktuell zu sein. Bis Mitte November. Da nämlich verriet Elon Musk: Die Giga-Fabrik, in der Batterien und das künftige Tesla-Modell Y produziert werden sollen, kommt in die Nähe von Berlin (Grünheide in Brandenburg). Am nächsten Tag wurde bekannt: Zweibrücken war unter den Top-3-Bewerbern, noch im September waren siebenstündige Verhandlungen in der Rosenstadt geführt worden. Und als Kraft im Mitte 2018 so tat, als hätte Zweibrücken nichts zu bieten, war man unter Federführung des Vereins „Zukunftsregion Westpfalz“ schon lange im Gespräch mit Tesla über eine Ansiedlung. Die Idee hatte Anfang 2017 der damalige Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU). „Als Standort schickten wir den ehemaligen Flughafen Zweibrücken ins Rennen – die einzige Fläche ausreichender Größe in der Westpfalz“, schreibt die Zukunftsregion nun auf ihrer Internetseite. Und der Zweibrücker Wahlkreis-Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) blickt auf seiner Facebook-Seite zurück: „Da uns klar war, dass Zweibrücken in der Großregion der einzige Bewerber war, gab eine Twitter-Nachricht von Musk vom 19. Juni 2018 weiter Hoffnung. Durch diese Nachricht wurde allerdings auch die Presse hellhörig und es waren bissige Kommentare und Berichte zu hören, warum Zweibrücken sich nicht um Tesla bewirbt. Nun, die Antwort war ganz einfach, da bereits längst eine Bewerbung abgegeben war. Außerdem wusste jeder der Beteiligten, dass strengste Verschwiegenheit oberstes Gebot war und Tesla auf Veröffentlichungen in Medien äußerst empfindlich reagiert und bereits mehrere Projekte nach Presseberichten umgehend abgebrochen hatte. Dann muss man auch mal kritische Presseberichterstattung ertragen. ;-)“

Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza berichtete im Stadtrat, auch er und sein Vorgänger Kurt Pirmann (beide SPD) sowie Anne Kraft und die Stadttochterfirmen seien für die Bewerbung bei Tesla aktiv gewesen, man habe viele Hürden aus dem Weg geräumt: „Wenn im Januar der Spatenstich gewesen wäre, hätte die Produktion – spätestens – im Dezember starten können.“ Damit, dass Zweibrücken unter 450 Bewerbern unter die letzten Drei gekommen sei (laut Gensch auf Platz 2), habe man sich als Standort „auf der Landkarte der Investoren einen Namen gemacht“, sieht Wosnitza trotz der Tesla-Entscheidung für Brandenburg mehr als nur einen Achtungserfolg für Zweibrücken. Das visionäre Bewerbungsvideo und eine Präsentations-Broschüre, in der für den Flughafen-Standort geworben wird, hat die Zukunftsregion Westpfalz online gestellt.

Den Ausschlag zugunsten Brandenburgs gab wohl, dass dort eine noch größere Fläche zur Verfügung steht, die zudem besser ans Bahnnetz angebunden ist – und Gerüchten zufolge auch der Sex-Appeal Berlins. Der Beinahe-Erfolg im Werben um die Tesla-Fabrik mit 7000 bis 10 00 Arbeitsplätzen bleibt in Zweibrücken aber nicht folgenlos. Zum einen, weil es noch eine leise Rest-Hoffnung auf Tesla gibt – zwar existiert in Grünheide ein Bebauungsplan für Industrieansiedlungen, der ist aber 20 Jahre alt – und noch steht auf dem Gelände ein großer Kiefernwald mit einer noch zu prüfenden, möglicherweise schutzwürdigen Tier- und Pflanzenwelt. Zum anderen stärkt der Beinahe-Erfolg nicht nur das Selbstbewusstsein für den Kampf um andere potenzielle Ansiedlungen – sondern stärkt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region. Die oft kleinlichen Rivalitäten zwischen Zweibrücken und Pirmasens müssten nun eigentlich der Vergangenheit angehören, nachdem die Initiative für die Zweibrücker Tesla-Bewerbung aus Pirmasens kam.

Über die Tesla-Visionen nicht vergessen hat Zweibrücken 2019 die Pflege der eingesessenen Betriebe. Als der mit rund 1600 Beschäftigten größte Betrieb in Zweibrücken, Terex Cranes, am 1. August von dem japanischen Konzern Tadano übernommen wurde, lud Oberbürgermeister Wosnitza zu einer Feier in den Herzogsaal ein. Zum Feiern war nicht nur dem OB, sondern auch vielen Beschäftigten zumute – denn nach den turbulenten Jahren unter Terex-Regie ist der Kranbauer unter Tadano nun in deutlich sichererem Fahrwasser. „Es kommt nicht oft vor, dass bei einer Übernahme fast keine negativen oder skeptischen Stimmen zu hören sind“, beschrieb Wosnitza diesen Glücksfall.

Auch anderen Investoren rollte die Stadt den roten Teppich aus. Den Investor für das ehemalige Zweibrücker Parkbrauerei-Gelände – der dort ein Hotel, Pflege-Einrichtungen und Wohnhäuser plant – ließ man augenzwinkernd sogar ein Wäldchen roden, obwohl dies mutmaßlich rechtswidrig war (hierzu folgt demnächst Teil 3 unseres Jahresrückblicks). Globus Baumarkt und Möbel Martin wurden in ihren Erweiterungsanträgen unterstützt (auch wenn beide sich unzufrieden zeigten, weil die Struktur- und Genehmigungsdirektion SGD Süd in Neustadt am Ende nicht alle Wünsche erfüllte). Mit einer Bebauungsplan-Änderung ermöglichte die Stadt den Ausbau des Kleinbagger-Herstellers Kubota, der 2019 für das Vorjahr einen Produktionsrekord vermeldete. Und auch für die angekündigte Erweiterung des Zweibrücker Fashion Outlets von 21 000 auf 29 500 Quadratmeter reiner Nettoverkaufsfläche hat die Stadt bereits Unterstützung signalisiert – auch wenn dies wegen raumordnungsrechtlicher Hürden und möglicher Klagen von Nachbarstädten noch ein langer, schwieriger Weg für das Outlet-Center werden dürfte. Dieses hat schon 2019 viel Geld in die Hand genommen und 15 Millionen Euro investiert, um bis zum kommenden Frühjahr das Center optisch neu zu gestalten und so die Aufenthaltsqualität noch weiter zu erhöhen.

16 Millionen Euro in die Hand genommen hat das Nardini-Klinikum, um sein Haus in der Kaiserstraße zu vergrößern – und nach Fertigstellung das Standbein im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus aufgeben zu können, um die Arbeitsabläufe deutlich zu vereinfachen (über 14 Millionen davon zahlt das Land).

FOTO: ZukunftsRegion Westpfalz e.V.