Tempo 30 in Hofenfelsstraße in Niederauerbach?

Dort sei bereits jetzt provisorisch vor der Schule Tempo 30 angeordnet, außerdem gelte in allen Seitenstraßen Tempo 30, sagte Thorsten Gries im Stadtrat. Auch viele Anwohner wünschten hier eine durchgängige Regelung, um den Verkehr zu beruhigen. Der Stadtrat diskutierte tendenziell wohlwollend über den Antrag und verwies ihn zur weiteren Beratung einstimmig in die zuständigen Ausschüsse.

Aufregung gab es, als Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider fragte, warum denn der SPD-Antrag zu Niederauerbach kurzfristig auf die Tagesordnung geworden sei – nicht aber der bereits Ende Februar gestellte Antrag des Ortsbeirats Oberauerbach, dort in der Battweiler Straße Tempo 30 einzuführen. Schneider schlug vor, das doch einfach jetzt mit in den Antrag aufzunehmen. Für diesen Änderungsantrag stimmte aber außer Schneider selbst nur Oberauerbachs Ortsvorsteher (und CDU-Stadtrat) Andreas Hüther – während SPD-Fraktionschef Stéphane Moulin, FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler und (in einem emotionalen Schneider-kritischen Gastbeitrag) die Rimschweiler Ortsvorsteherin Isolde Seibert dafür plädiert hatten, den Oberauerbacher Ortsbeirat aus formellen Gründen erst mal selbst im Stadtrat vorstellen zu lassen. „Okay, aber Sie erlauben uns, dass wir uns parallel schon mal damit beschäftigen“, kam Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) den Kritikern entgegen. Schneiders Frage, warum der SPD-Antrag vor dem Oberauerbach Antrag behandelt wurde, wurde nicht beantwortet. Wosnitza betätigte auf eine Anfrage Hüthers nur, dass der Oberauerbacher Ortsbeirats-Beschluss dem Stadtvorstand bekannt sei, er werde in der nächsten Ratssitzung behandelt.

Gries und FDP-Fraktionschefin Ingrid Kaiser fragten kritisch an, ob neue Halteverbots-Schilder in der Niederauerbacher Hofenfelsstraße wirklich erforderlich sind. Wosnitza will dies prüfen und schriftlich antworten.