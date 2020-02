Vier Paare des TC Royal Zweibrücken konnten in unterschiedlichen Kategorien Erfolge erzielen.

Kaiserslautern/Frankfurt/Zweibrücken (red) Dreimal Finale und ein Turniergesamtsieg – so lautete kürzlich die Ausbeute der TC Royal Turnierpaare. Insgesamt vier Paare waren auf Turnieren für den TC Royal Zweibrücken unterwegs und konnten beachtliche Ergebnisse erreichen.

Traditionell sind die Landesmeisterschaften in der Hauptgruppe Latein der wichtigste Termin zum Jahresbeginn für die Latein-Tänzer. Dieses Jahr fand der Wettkampf in der voll besetzten und stimmungsvollen Burgherrenhalle in Kaiserslautern statt.

Als erstes Paar des TC Royal starteten Paula Hetberg und Raphael Stephan in der Hauptgruppe C Latein. Zwölf Paare waren am Start. Mit einer tollen Leistung konnten die Zweibrücker mit allen erreichbaren Kreuzen in das Finale einziehen. Im Finale konnten sie sich unter lautem Applaus des Publikums noch einmal steigern. Am Ende ertanzten sie jeweils den dritten Platz in allen Tänzen und damit einen klaren dritten Platz in der Gesamtwertung. Sieger des Turniers und damit Landesmeister der Hauptgruppe C Latein wurden Fabian Wolf und Elise Schinagl vom TC Ludwigshafen/Wachenheim Rot-Gold.

Direkt im Anschluss nahmen gleich zwei Paare des TC Royal am Turnier der Hauptgruppe B Latein teil. Anne Hamm und Janick Peter sowie ihre Vereinskollegen Maike Grauwickel und Benjamin Oswald starteten hier in der nächst höheren Leistungsklasse in einem Startfeld aus elf Paaren. Beide Paare zeigten schon in der Vorrunde ihr gesamtes Können. Maike und Benjamin konnten das Finale leider nicht erreichen. Anne und Janick tanzten sich bis ins Finale des Turniers und zeigten dort Tanzsport auf hohem Niveau. Bei geschlossener Wertung war es bis zuletzt spannend. Umso größer war die Freude, als Anne und Janick bei der anschließenden Siegerehrung zum dritten Platz im Turnier aufgerufen wurden. Landesmeister in der Hauptgruppe B Latein wurden Daniel Chernychenko und Ninel Mnatsakanyan vom TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach. Ein Blick auf die Wertungstabelle verrät, dass Anne und Janick den Landesmeistern sogar einige Einser-Wertungen abnehmen konnten.

Abseits der Landesmeisterschaft war ein weiteres Paar des TC Royal im Standard-Bereich unterwegs. Ellen und Mark Müller starteten auf dem Turnier der Senioren II C Standard in Frankfurt. Sie schlossen die Vorrunde mit allen möglichen Kreuzen ab und gewannen das Turnier mit einem ersten Platz in allen vier Tänzen im Finale. Insgesamt starteten hier neun Paare.