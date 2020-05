Allerdings fällt die Erhöhung der Taxitarife weniger stark aus als von den Zweibrücker Taxiunternehmen beantragt. Diese wollten nämlich den Grundpreis von 2,50 auf 3,20 Euro erhöhen (plus 28 Prozent), den Kilometerpreis von 1,60 auf 1,90 Euro (plus 18,8 Prozent).

Dagegen aber machte die IHK Pfalz „massive Bedenken“ deutlich. Die Industrie- und Handelskammer schrieb: „Die regionalen Wirtschaftsunternehmen erwarten von dem örtlichen Taxengewerbe eine hohe Qualität in der Personenbeförderungsdienstleistung zu marktgerechten Preisen“, und warnte: „Wir sehen gerade in der Höhe der Tarife den Hauptgrund für die schwache Nachfrage der Kunden.“ Die beantragte Erhöhung könne den Taxifirmen zwar kurzfristig höhere Umsätze bringen, „kann aber auch zu einer weiteren spürbaren Minderung der Fahrgastzahlen führen“. Zudem müsse man auch an die Interessen der Fahrgäste (Bürger) denken. Die IHK empfahl deshalb, die Tarife nur geringer anzuheben: Grundpreis 2,80 Euro (plus 12 Prozent), Kilometerpreis 1,80 Euro (plus 12,5 %). Dem folgte die Stadtverwaltung in ihrem Vorschlag an den Rat.

Die Stadt lehnte außerdem eine von den Zweibrücker Taxiunternehmen beantragte neue Anfahrtpauschale von zehn Euro für Vororte ab, wenn der Fahrgast nicht nach Zweibrücken zurückbefördert werden soll. Denn dies würde die Vororte benachteiligen, zudem gebe es eine solche Pauschale nirgendwo sonst in der Nachbarschaft.