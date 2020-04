später lesen In Ortsdurchfahrt Mittelbach Diebstähle aus zwei unverschlossenen Autos FOTO: Jan Althoff FOTO: Jan Althoff Teilen

Twittern



Die Serie von Auto-Aufbrüchen in Zweibrücken (wir berichteten) reißt nicht ab: In der Nacht vom 14. auf den 15. April (nach 22 Uhr) bediente sich ein bislang unbekannter Täter in der Altheimer Straße (Ortsdurchfahrt Mittelbach) an leicht zugänglichem Bargeld und Wertgegenständen in zwei unverschlossenen Autos einer Familie.