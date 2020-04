Dank neuer, jüngerer Helfer kann die Zweibrücker Tafel wieder Lebensmittel ausgeben. Von Nadine Lang

Fast einen Monat lang war die Zweibrücker Tafel in der Canadastraße infolge der Corona-Krise geschlossen, um Bedürftige und Helfer (von den viele wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören) zu schützen (wir berichteten). Doch während der Schließung war Vorsitzende Annette Peetz mit ihrem festen Stamm an teils langjährigen Helfern in Kontakt geblieben.

Zusammen mit Edda Benien, Hans Ripperger, Rudi Knoll und Jutta Ritter hat der Helferstamm sich Gedanken gemacht, wie man einen sicheren Betrieb ermöglichen könnte. „Dann haben wir zwei junge Helfer gefunden beim Bonhoeffer-Zentrum“ erklärt Peetz. Um diesen Kontakt hatte sich Ripperger gekümmert. Auf diese Weise fand sich noch ein zusätzlicher Helfer von der Zweibrücker Foodsharing-Gruppe.

Überhaupt mangelte es nicht an Hilfsangeboten in den vergangenen Wochen und Annette Peetz freut sich, dass sie dann, wenn wieder alles in geordneten Bahnen läuft, auf den ein oder anderen neuen Helfer zugehen kann.

Doch bis dahin läuft alles etwas minimierter und anders als sonst. Bislang kamen die Kunden in die Tafel-Räume hinein und durchliefen mehrere Stationen, an denen verschiedene Lebensmittel ausgegeben wurden. „Aber das wäre aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen nicht machbar gewesen“, weiß Peetz, „deswegen haben wir noch nicht den vollen Tafelbetrieb“.

Aber immerhin gibt es wieder einen Tafelbetrieb – und der wurde am Donnerstag so gut angenommen, dass die Warteschlange teils etwa 50 Meter lang war. Auf dem Boden hatte das Team Markierungen angebracht, die den nötigen Abstand der Wartenden kennzeichneten. Die Ausgabe erfolgte dann durch eine Durchreiche durch die offene Tür und über einen darin platzierten Tisch. Die Helfer trugen Masken und Handschuhe. Und die Durchreiche war mit Spuckschutz so abgedeckt, dass die Ware nur durch einen kleinen Bereich gereicht wurde. „Das hat sehr gut funktioniert“, freut sich Peetz über diesen Probelauf. In nächster Zeit werde der Betrieb auf diese Weise aufrechterhalten.

Auch bei den Nahrungsmitteln war dieses Mal alles ein wenig anders. Von der Spendentüten-Aktion im März bei Edeka waren noch Tüten übrig, die jetzt ausgeben werden konnten. Darin enthalten: Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Zucker und Konserven. Die Helfer füllten die Tüten mit anderen Spenden auf, wie Toilettenpapier, das ebenfalls noch vorrätig war, und Butter, die eingefroren worden war, als es einmal mehr Spenden als Abnehmer gab. Von der Corona-Krise betroffene Zweibrücker Betriebe spendeten der Tafel Lebensmittel, wie der UBZ, der am Donnerstag spontan eine Ladung Osterhasen bereitstellte oder das Zweibrücker Kino, das seine Süßigkeiten und Knabberwaren bei der Tafel abgegeben hat.

Und auch aus dem Stadtrat kam Hilfe – nicht in Form von Lebensmittel sondern tatkräftiger Unterstützung: Dagmar Pohlmann (Grüne) war mit zwei weiteren Helferinnen vor Ort und kümmerte sich vor der Tafel darum, dass jeder Besucher genug Abstand hält. Nur auf Frischwaren mussten die Tafelkunden dieses Mal verzichten, da zunächst der Probelauf abgewartet werden wollte, bevor die Supermärkte wieder angesprochen werden.

Vor der Tafelschließung im März wurde der Verein regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt, dieses Mal wurde auf den Bestand zurückgegriffen. Wie das in den nächsten Wochen aussieht, auch das wird sich erst zeigen müssen. „Wir sind sehr gespannt, wie der Rücklauf in den Geschäften ist, wenn die Menschen aktuell vermehrt auf Vorrat kaufen“, erklärt Annette Peetz. Aber von der großen Hilfsbereitschaft zur Wiedereröffnung ist sie schon jetzt begeistert: „Das war eine tolle Solidarität.“