Insgesamt fünf neue Corona-Fälle in Region Südwestpfalz. Landrätin Ganster hält Lockerungen ab 20. April für richtig, es seien aber noch Detailfragen zu zu klären.

Mit zwei neuen positiv getesteten Personen sind jetzt 36 Fälle in Zweibrücken registriert, berichtete am Donnerstag Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Sechs Personen werden im Nardini-Klinikum stationär behandelt. Drei davon werden beatmet. Eine in der vergangenen Woche noch beatmete Person konnte nach Zustands-Besserung inzwischen in die Corona-Station verlegt werden.

Insgesamt gab es am Donnerstag im Zuständigkeitsbereich das Gesundheitsamt Südwestpfalz fünf neue Corona-Fälle. Damit sind Stand gestern 162 Personen infiziert. Bei den fünf neuen Corona-Infektionen handelt es sich neben den beiden Zweibrückern um zwei Menschen aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sowie eine Person aus Pirmasens. Von den nun 162 Infizierten sind mittlerweile 79 Personen genesen, so dass unter dem Strich 83 noch infiziert sind.

Zustimmung findet bei Südwestpfalz-Landrätin Susanne Ganster (CDU) die von der Landesregierung angekündigten Lockerungen ab Montag, 20. April. Gleichzeitig sieht sie aber noch Klärungsbedarf. „Ich halte den eingeschlagenen Weg schrittweiser Erleichterungen für richtig und unterstütze insbesondere, dass dabei sorgfältig abgewogen wird, in welchen Bereichen diese Schritte gegangen werden können“, sagte Ganster. Der aktuelle Sachstand lasse jedoch noch viele Detailfragen offen, deren Umsetzung noch zu klären seien. Entscheidend dafür werde die Rechtsverordnung des Landes sein, die für Freitag erwartet wird. „Erst daraus können wir die Einzelheiten für Rheinland-Pfalz mit konkretisierten Maßnahmen entnehmen und dann eine Umsetzung für den Landkreis beispielsweise bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs, des ÖPNV und weiterem ausarbeiten“, erklärte die Landrätin.

