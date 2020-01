später lesen Jakobspilgerin Monika Beer liest aus ihrem Roman Pilgertreffen in der Gustl-Groß-Hütte Teilen

(red) Das nächste Südwestpfälzer Pilgertreffen ist am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, in der Gustl-Groß-Hütte des Zweibrücker Alpenvereins – neben dem Schulhof des Helmholtz-Gymnasium am Bleicherbach.