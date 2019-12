Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für arme Kinder, diesmal im Libanon. Bei den Contwiger Katholiken findet ein Vorbereitungstreffen am Donnerstag, 2. Januar, 14 Uhr, im Pfarrsaal in Contwig statt.

Der Entsendungsgottesdienst in der Contwiger Kirche beginnt am Sonntag, 5. Januar, 10 Uhr. Die Sternsinger/innen treffen sich um 9 Uhr im Gruppenraum im Schwesternhaus zum Anziehen.

Die Gemeinde St. Cyriakus Großsteinhausen teilt mit, dass ihr Sternsinger alle besuchen, die auch im letzten Jahr auf der Liste standen. Wer zusätzlich den Besuch der Sternsinger wünscht, soll sich bei den jeweiligen Ansprechpartnern oder im Pfarrbüro, Tel: (06332) 5716, melden. In Groß- und Kleinsteinhausen sind die Sternsinger unterwegs am Samstag, 4. Januar. Der Dankgottesdienst findet am Sonntag, 5. Januar, ab 10.30 Uhr in der Kirche in Großsteinhausen statt.